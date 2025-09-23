La santacruceña Mariana Mallada clasificó a la Competencia del Pre Cosquín 2026.

Santa Cruz-, Fue tras ganar el Pre-Cosquin en Puerto Pirámides. Criada en San Julián, ciudad a la que representó, lleva su música y su composición por diferentes escenarios. Esta participación representa uno de los hechos más importante de su carrera. Ahora buscará llegar al escenario mayor.

La artista santacruceña Mariana Mallada estará en la competencia nacional del Certamen 54° Pre Cosquín 2026 buscando un lugar en el mítico escenario Atahualpa Yupanqui.

Y es que logró ganar, en la categoría solista vocal del Pre-Cosquín realizado en la sede de Puerto Pirámides (Chubut), los días 13 y 14 de septiembre.

El jurado en música de Sede, la anunció como la afortunada ganadora en el rubro que, la convierte en semifinalista directa a la competencia nacional a realizarse en la ciudad de Cosquín (Córdoba) en enero del 2026, para obtener un espacio en una de las nueve noches, del reconocido Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

Mariana, nacida en Río Gallegos, pero criada en Puerto San Julián (ciudad a la que representa en la competencia), tiene una larga trayectoria; como artista y profesora de canto habiéndose presentado en numerosos escenarios de la región y también en Córdoba, donde se recibió en la Licenciatura en Artes Visuales. En 2020, ganó el concurso Músicas Esenciales Sonidos de la Argentina como compositora por región Patagonia, y hacia el 2024 ingresa al Cancionero Santacruceño con una de sus creaciones.

Esta clasificación es un hito importante en su carrera musical y con emoción se refirió a ello.

“Estoy agradecida y feliz de llevar nuestro repertorio, nuestros autores, nuestra forma de sentir, la fuerza del sur”, señaló ante este nuevo desafío.

