La Subsecretaría de Tránsito y Transporte visitó el Jardín de Infantes N° 59

Las Heras-, Aprender jugando, para un futuro más seguro.

La Subsecretaría de Tránsito y Transporte dependiente de la secretaria de Gobierno visitó el Jardín de Infantes N° 59, para compartir una jornada educativa sobre seguridad vial.

Los chicos participaron conociendo cada señal de tránsito, los colores del semáforo, el uso correcto del sistema SRI (silla de bebé), y la importancia de viajar seguros: dónde deben ir sentados, no sacar las manos por la ventana y respetar cada señal.

Municipio: «Gracias al jardín por recibir al personal y apostar a una comunidad más segura».

La capacitación en seguridad vial para el nivel inicial (jardín de infantes) es fundamental para crear conciencia y hábitos seguros desde temprana edad. Busca prevenir accidentes, enseñar normas de tránsito básicas y fomentar una cultura de responsabilidad vial tanto para peatones como para futuros conductores.

#IntendenciaAntonioCarambia

Santa Paula Supermercado – LAS MORAS 750

Visited 1 times, 1 visit(s) today