La UTN y la Universidad de Magallanes avanzan en una agenda en conjunto

Santa Cruz-, Representantes de la Facultad Regional Santa Cruz, encabezados por el Decano Lic. Sebastián Puig, fueron recibidos días atrás por autoridades de la UMAG.

La jornada de trabajo incluyó reuniones con el Rector de la UMag, Dr. José Maripani Maripani y su equipo de gestión, autoridades de la Facultad de Ingeniería y sus Directores de Departamento, y autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas.

En ese contexto, se pusieron en común experiencias vinculadas a las trayectorias educativas de los estudiantes de ambas Universidades, al tiempo que compartieron proyectos para avanzar en una agenda de trabajo articulada con eje puesto diversos temas de interés como becas e intercambios estudiantiles, comparación de planes académicos, cuestiones vinculadas a equipamientos de laboratorios, equipamientos de automatización, doctorados, maestrías y diplomaturas, cátedras espejo, internacionalización de investigaciones conjuntas, caminos de colaboración e puesta en común respecto a la planificación por competencias y trabajos de extensión conjunta.

Acompañaron al Decano Puig, la Vicedecana y Secretaria Académica Lic. Eva Balcazar Andrade; el Secretario de Extensión Lic. Diego Navarro; el Secretario de Asuntos Estudiantiles Mg. Alan Bjerring; el Secretario de Investigación y Posgrado, Mg. Alejandro Aroca Babich; el Director del Departamento de Ingeniería Electromecánica, Ing. Andrés Mendivil; el Director del Departamento de Ciencias Básicas Ing. Miguel Téllez; el Director del Departamento de Ingeniería Industrial y Coordinador de Ingeniería en Energía, Dr. Mario Lurbe; el Responsable del Laboratorio de Petróleo, Ing. Bossio; y la Profesora del Área Ambiental, Lic. Luciana Gonzalez.

