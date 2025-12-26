Las autoridades para el Período Legislativo 2026

Las Heras-, El Honorable Concejo Deliberante informa que el Dr. Mauricio Hernán Gómez ha sido reelecto como Presidente del Cuerpo Legislativo para el período legislativo 2026.

La designación se enmarca en el inicio de un nuevo período y representa la continuidad de un trabajo orientado al fortalecimiento institucional, el respeto por los principios democráticos y la consolidación del Concejo Deliberante como ámbito de debate, diálogo y construcción de consensos.

Asimismo, quedó conformada la nómina de autoridades del Honorable Concejo Deliberante para el período legislativo 2026:

Presidente: Dr. Mauricio Hernán Gómez

Vicepresidenta Primera: Lic. Romina Trotta

Vicepresidenta Segunda: Concejal Constanza Pacheco Vera

Concejal: Paola Paz

Concejal: Tomás Monteros

Secretaria Legislativa: Tec. Assis Nancy

Desde la Presidencia se ratifica el compromiso de continuar trabajando con responsabilidad, transparencia y apertura al diálogo, promoviendo el tratamiento institucional de los temas que atraviesan a la comunidad siempre en el marco del respeto y fortaleciendo el rol del Concejo Deliberante como órgano representativo.

El Honorable Concejo Deliberante renueva su vocación de servicio público, reafirmando la importancia del trabajo conjunto, el respeto por las diferencias y la participación ciudadana como pilares fundamentales de la vida democrática local.

