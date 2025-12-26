Incendio accidental en automóvil

Rio Gallegos-, En la mañana del día 25 de diciembre de 2025, el personal policial de la División Comisaría Séptima de Río Gallegos intervino ante un incendio accidental que afectó a un vehículo en el Barrio San Benito, más precisamente en calle 5, entre calles 32 y 34.

El hecho fue advertido alrededor de las 10:55 horas, tras un aviso recibido por el Centro de Despacho, que solicitó la presencia policial en el lugar ante la existencia de un foco ígneo sobre un rodado. Al arribar al sitio, el personal constató la situación informada y procedió a realizar las diligencias correspondientes, de manera conjunta con efectivos de la División Cuartel Central de Bomberos, quienes llevaron adelante las tareas de extinción y verificación técnica.

Finalizadas las labores, se determinó que el incendio se originó de forma accidental, producto de una contingencia eléctrica en la cavidad del motor del vehículo afectado.

Como consecuencia del siniestro no se registraron personas lesionadas, constatándose únicamente daños materiales. En el lugar se brindaron las recomendaciones preventivas pertinentes al propietario del rodado.

La intervención concluyó una vez asegurada la zona y realizadas las actuaciones de rigor, sin que fuera necesario adoptar otras medidas.

División Comunicación y Difusión – Policía de la Provincia de Santa Cruz

