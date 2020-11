Las Heras: ¨Cuidados y distanciamiento”, Hay circulación por conglomerado.

Las Heras-, El Secretario de Gobierno de Las Heras Mauricio Gómez habló como integrante del COE y expresó que según los especialistas hay ¨circulación por conglomerado¨ en la ciudad. Pide cuidados y distanciamiento.

El Secretario de Gobierno de Las Heras Mauricio Gómez habló como integrante del COE y expresó que según los especialistas hay ¨circulación por conglomerado¨ en la ciudad. Pide cuidados y distanciamiento a la ciudadanía para no extremar medidas. «Estamos multando a la gente por no cumplir las normas. No nos gusta, pero tenemos que sancionar a los que no se cuidan porque ponen en riesgo al resto. En estos momentos tememos que extremar las precauciones porque estamos ante una situación compleja».

En la ciudad ya hay 30 casos activos y se está poniendo en marcha el Plan Detectar para testear, rastrear a los contactos estrechos y aislarlos. El COE le pidió encarecidamente al gobierno provincial que habilite el laboratorio para trabajar correctamente y crear buenos testeos. «Ya tenemos los profesionales, ya no hay pretextos» expresaron en conferencia de prensa. (Nota: La voz santacruceña // Foto: Redes Sociales J.B.)