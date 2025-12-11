Lasherense sera Técnico del Seleccionado Masculino de Fútbol Santacruceño

Las Heras-, Desde la municipalidad local, felicitaron a Enzo Mancilla, referente del futbol de nuestra localidad, por haber sido seleccionado como Director Técnico del Seleccionado Masculino de Fútbol de la Provincia de Santa Cruz.

Mancilla nos representará a nuestra provincia en los Juegos Binacionales de la Araucanía 2025 en La Pampa.

Esto es un logro enorme que refleja su compromiso, trabajo y trayectoria dentro del deporte local y provincial.

Desde la Intendencia desearon muchos éxitos, «Enzo. Te felicitamos y te lo mereces. ¡Las Heras te acompaña en este nuevo desafío!» #IntendenciaAntonioCarambia

