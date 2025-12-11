Municipio trabaja en 10 zonas de la ciudad

Las Heras-, Destacamos el trabajo de la Sec. De obras públicas y Ambiente. Estás son las tareas en simultáneo en distintos puntos de Las Heras:

✅Preparación y avances para adoquinado

• Calle Tierra del Fuegos – B° Las Américas

• Calle Irigoyen – B° 1° de Mayo

• Calle Koluel Kaike

✅Limpieza y mantenimiento

• Av. Perito Moreno

• Calle O’Higgins

• Calle J. Larrea

✅Reacondicionado de calles

• Barrio Parque

• Ruta Provincial N° 43 (trabajo conjunto con Vialidad Provincial)

• Barrio Los Inmigrantes

• Calle 1° de Mayo

¡Las Heras no se detiene!

#IntendenciaAntonioCarambia

