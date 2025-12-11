Municipio trabaja en 10 zonas de la ciudad

Las Heras-, Destacamos el trabajo de la Sec. De obras públicas y Ambiente. Estás son las tareas en simultáneo en distintos puntos de Las Heras:
✅Preparación y avances para adoquinado
• Calle Tierra del Fuegos – B° Las Américas
• Calle Irigoyen – B° 1° de Mayo
• Calle Koluel Kaike
✅Limpieza y mantenimiento
• Av. Perito Moreno
• Calle O’Higgins
• Calle J. Larrea
✅Reacondicionado de calles
• Barrio Parque
• Ruta Provincial N° 43 (trabajo conjunto con Vialidad Provincial)
• Barrio Los Inmigrantes
• Calle 1° de Mayo
¡Las Heras no se detiene!
#IntendenciaAntonioCarambia
