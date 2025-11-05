Leguizamón con empresarios brasileros para la exportación de toneladas de carbón

Santa Cruz-, El vicegobernador adelantó que a fines de noviembre llegará un nuevo buque al puerto de Río Gallegos gracias a las gestiones realizadas por el Gobierno Provincial para reactivar la producción.

Este mediodía, el vicegobernador Fabián Leguizamón se reunió con el CEO de Minas Port, Marcelo Marra, y el interventor de YCRT, Pablo Pavel Gordillo, en el muelle fiscal de Punta Loyola, para firmar la adenda del próximo buque que llegará a Río Gallegos desde Brasil a fines de noviembre para la compra de más de 30.000 toneladas de carbón santacruceño.

De esta forma, el vicegobernador Fabián Leguizamón continúa acompañando con hechos concretos las políticas y gestiones del Gobierno Provincial impulsadas por el gobernador Claudio Vidal.

Por último, Leguizamón remarcó: “Es sumamente importante continuar con estas gestiones a fin de seguir atrayendo inversiones y capitales que permitan reactivar y fortalecer la exportación de nuestros recursos y esto se traduzca en más producción y desarrollo para Santa Cruz”.

