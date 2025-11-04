Motociclista se accidento en ruta 40

Gob. Gregores-, El accidente ocurrió en la ruta 40 a la altura de la zona de TAMEL AIKE.

El personal del hospital de Gobernador Gregores asistió a motociclista de origen Brasileros por el accidente.

En el rescate tambien participaron efectivos de la policía provincial y trabajadores viales del distrito gregorense

Ayer por la mañana, a unos 90 kilómetros al norte de Gobernador Gregores, en la zona del paraje TAMEL AIKE, un motociclista que integraba un grupo de motoqueros brasileros, a raíz de un desperfecto mecánico, sufrió un accidente sobre la Ruta Nacional 40.

Vale precisar que las condiciones del tiempo eran óptimas en esa zona de la provincia.

Los involucrados fueron encontrados por el presidente de la Administración General de Vialidad Provincial, Julio Bujer y un colaborador, que se encontraban recorriendo la traza vial.

Inmediatamente y gracias al sistema de comunicación satelital, el funcionario provincial no sólo asistió a los turistas sino que también dio aviso a la Policía y al Hospital de Gobernador Gregores, cuyos equipos asistieron a los involucrados.

