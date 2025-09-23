Leguizamón: “Franco Mascheroni demostró su pertenencia al kirchnerismo”

Santa Cruz-, El vicegobernador salió al cruce del secretario general del gremio de Judiciales de Santa Cruz, quien -después de apoyar la ampliación del TSJ- presentó una medida cautelar para frenar dicha ley.

El vicegobernador Fabián Leguizamón cuestionó duramente al secretario general del gremio de Judiciales Santa Cruz, Franco Mascheroni, quien -en una clara y polémica contradicción- pasó de apoyar públicamente días atrás la ampliación de 5 a 9 de los vocales del Tribunal de Justicia a intentar frenar esta ley analizada y posteriormente aprobada por mayoría en la Legislatura Provincial mediante una medida cautelar.

En este contexto, Leguizamón recordó que Mascheroni -actual representante de los trabajadores judiciales en la provincia- fue candidato a intendente de El Calafate en reiteradas oportunidades por el Frente para la Victoria, y también fue candidato a diputado provincial por Unión Por la Patria, integrando la lista del actual intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, dejando en claro su pertenencia al kirchnerismo.

En este sentido, el vicegobernador advirtió: “Es evidente que existe una fuerte vinculación política entre Mascheroni y los vocales del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, a fin de seguir garantizando la inmunidad de aquellos ex funcionarios kirchneristas que fueron denunciados penalmente por gravísimos hechos de corrupción en causas que jamás avanzaron”.

“Mascheroni, en vez de acatar órdenes directas de los vocales del TSJ cómplices del kirchnerismo, debería velar por los derechos de los trabajadores judiciales a los que representa. En lugar de solicitar un recurso de amparo para frenar una iniciativa legítima, debería convocar a una asamblea del gremio en la cual los afiliados puedan expresarse, votar y pronunciarse respecto de la ampliación de los integrantes del TSJ”, enfatizó.

