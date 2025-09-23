Mutual 12 de septiembre renovó nuevas autoridades

Santa Cruz-, En una jornada cargada de esperanza y compromiso, la Mutual 12 de Septiembre de SIPGER celebró hoy su Elección de Autoridades en Las Heras. El acto marcó un nuevo capítulo institucional que sus dirigentes definen como clave para fortalecer la organización y reafirmar su rol social.

Rafael Guenchenen, reelecto presidente, dejó un mensaje claro y con visión de futuro: “Vamos a seguir creciendo y generando beneficios para nuestros afiliados y para toda la comunidad”. Reconoció además que “nos tocó pasar el momento más difícil de la historia”, pero afirmó que con trabajo, honestidad, mucho esfuerzo y la ayuda de Dios vamos a salir adelante.

Los afiliados presentes respaldaron al nuevo directorio, conscientes de los desafíos que se enfrentan pero también del enorme potencial que tiene la Mutual. Se destacó la importancia de mantener la transparencia, la cercanía y la solidaridad como pilares fundamentales de la gestión.

Hoy la Mutual 12 de Septiembre inicia este nuevo período con energías renovadas, convicciones firmes y el firme propósito de ser una herramienta de progreso para todos.

