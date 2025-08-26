Leguizamón: “Hoy tenemos hombres y mujeres capaces que trabajan para reconstruir a nuestra Pcia”

Santa Cruz-, En el marco de un nuevo aniversario de la localidad, el vicegobernador se dirigió a los presentes con un mensaje contundente que instó al trabajo, la unidad y el esfuerzo conjunto.

El vicegobernador Fabián Leguizamón participó esta mañana del acto oficial por el 192° aniversario del natalicio del Comandante Luis Piedra Buena y el 92° aniversario de la imposición de su nombre a esa localidad, que contó con la presencia especial del gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal; el jefe de Gabinete, José Daniel Álvarez; y la intendenta de la localidad anfitriona, Analía Farías; entre otras autoridades, legisladores, representantes de la Iglesia y de las fuerzas armadas y de seguridad, que asistieron para acompañar la emotiva celebración que convocó a una importante cantidad de vecinos frente al municipio.

También estuvo presente la Dra. Gisella Martínez, la abogada radical que integra el espacio político de Leguizamón y es candidata a diputada nacional en la lista encabezada por José Daniel Álvarez, quien participó de las distintas actividades programadas en el marco de los festejos organizados por la Municipalidad de Piedra Buena y conversó con vecinos y actores de esa localidad.

Durante el acto oficial, Leguizamón brindó un mensaje a los presentes y remarcó: “Hoy Piedra Buena no es sólo un punto geográfico en el corazón de Santa Cruz; este presente pujante se debe al trabajo y al esfuerzo diario de cada vecino y vecina, pero también gracias al acompañamiento del Gobierno Provincial”.

“Hace más de un año y medio los santacruceños eligieron un cambio de rumbo. Por eso es momento de terminar con las mezquindades políticas, de seguir trabajando desde el territorio, conversando cara a cara con la gente, escuchando, resolviendo, construyendo en conjunto y llevando respuestas a las distintas demandas de cada rincón de nuestra provincia como lo venimos haciendo”, subrayó.

No obstante, el vicegobernador recalcó: “Sin embargo no podemos callar la verdad: después de tantos años de un mismo modelo de gobierno en el que la corrupción lamentablemente se había convertido en una práctica común, la provincia quedó seriamente dañada por graves problemas estructurales, deudas pendientes y un estancamiento que hoy nos toca revertir con responsabilidad y hechos concretos”.

“Por este motivo necesitamos un cambio cultural profundo que afortunadamente ya inició, para devolverle la confianza a la sociedad en las instituciones y demostrar que es posible gobernar con honestidad, esfuerzo y transparencia, garantizando que cada peso se invierte en educación, salud, infraestructura y oportunidades para nuestros hijos”, enfatizó.

Por último, Leguizamón recordó: “Hoy tenemos un gobierno provincial con una mirada federal, pluralidad de voces de hombres y mujeres capaces que enriquecen y aportan día a día desde los distintos espacios políticos que forman parte de esta gestión para sacar adelante a nuestra provincia y devolverle a los santacruceños el futuro que nos merecemos con más trabajo, producción y desarrollo para todos”, e invitó a la comunidad a formar parte de esta transformación.

