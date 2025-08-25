Intendente recibió al candidato Daniel Alvarez

Las Heras-, El pasado viernes el Intendente Antonio Carambia y junto a las concejales Romina Trotta, Constanza Pacheco Vera, y el diputado por municipio Javier Jara, recibieron al jefe de Gabinete de ministros Daniel Álvarez, candidato a diputado nacional por Provincias Unidas por Santa Cruz.

Carambia Agradeció su visita a nuestra localidad y el compromiso de seguir trabajando en conjunto por el crecimiento de Las Heras y de toda la provincia.

Ante la aceptación de esta candidatura, días atrás el Gobernador manifestó: “Quiero felicitar y acompañar a los candidatos y candidatas a diputados nacionales que hoy presentan los distintos sectores que integran Provincias Unidas por Santa Cruz.

La lista encabezada por José Daniel Álvarez, junto a Gisella Martínez, Juan José Ortega, Constanza Pacheco Vera, Rafael Guenchenen y Mariana Mercado, representa el esfuerzo de construir un espacio plural, federal y de unidad, con la firme decisión de defender los intereses de nuestra provincia en el Congreso de la Nación.

Confío en la capacidad de diálogo, el compromiso y la vocación de servicio de cada uno de ellos. Sé de la convicción de cada uno de ustedes y de su responsabilidad hacia el futuro de Santa Cruz.

Todo nuestro apoyo, trabajaremos codo a codo para que Santa Cruz tenga la representación que merece.

