Ley de Glaciares: «Los que votan por modificar, después van de vacaciones y se sacan fotos con el Perito Moreno»

Nacionales-, Vladimir Ivo Jaremchuk, estudiante oriundo de Comandante Luis Piedra Buena, expuso en la audiencia pública en Diputados por la modificación de la Ley de Glaciares. Cuestionó duramente los cambios propuestos, defendió el rol estratégico de los glaciares y apuntó contra los intereses detrás de la reforma.

En el marco del debate por la modificación de la Ley de Glaciares, Vladimir Ivo Jaremchuk, estudiante de Piedrabuena, Santa Cruz, participó de manera presencial en la audiencia pública realizada en la Cámara de Diputados.

Durante su intervención, destacó la importancia del río Santa Cruz, al que definió como un curso de origen glaciario que abastece de agua a distintas localidades. Además, remarcó el valor estratégico de la provincia en términos ambientales, al albergar parte del campo de hielo patagónico sur, una de las mayores reservas de agua dulce del planeta.

En ese sentido, subrayó la relevancia de preservar estos recursos en un contexto donde la Patagonia presenta amplias zonas áridas que dependen directamente del deshielo.

Críticas a la reforma y defensa de la soberanía

Jaremchuk fue contundente al cuestionar algunos argumentos escuchados en el debate legislativo. «Parece una obviedad tener que aclarar que los glaciares no son piedras congeladas», expresó, en referencia a declaraciones previas en el Congreso.

Asimismo, sostuvo que avanzar sobre el ambiente periglaciar para actividades extractivas podría generar consecuencias graves. «Poner en riesgo las cuencas hídricas es poner en riesgo el acceso al agua de millones de argentinos», advirtió.

El estudiante también vinculó la discusión con la soberanía nacional y cuestionó la injerencia de intereses económicos externos. «Esto no justifica entregar la soberanía nacional a corporaciones extranjeras», afirmó, al tiempo que reconoció la necesidad de generar empleo sin retroceder en derechos ambientales.

«Pónganse los pantalones y defiendan lo nuestro»

En el tramo final de su exposición, el joven lanzó una crítica directa a los legisladores que impulsan la reforma. «Los que hoy votan por modificar esta ley son los que después se sacan fotos con el Glaciar Perito Moreno», señaló.

En ese marco, pidió coherencia en las decisiones políticas y un compromiso real con la protección de los recursos naturales. «Pónganse los pantalones y defendamos lo que nos pertenece a todos como argentinos», reclamó.

Finalmente, llamó a no retroceder en materia ambiental y a preservar los glaciares como reservas estratégicas de agua para el presente y el futuro del país, en un contexto donde consideró que está en juego no solo el ambiente, sino también el acceso a recursos esenciales.

(El diario nuevo dia)

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