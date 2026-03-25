Senador Carambia; En Santa Cruz, el gas no es opcional.

Santa Cruz-, El Senador manifestó que, en una provincia atravesada por el frío, el gas es una necesidad básica.

Sin embargo, las tarifas son cada vez más altas y la inversión en infraestructura sigue siendo insuficiente denuncio el senador.

Carambia dijo que Camuzzi no puede seguir cobrando sin dar respuestas. Como distribuidora privada, tiene que invertir, ampliar redes y hacerse cargo de prestar un servicio esencial a la altura de lo que Santa Cruz necesita.

Frente al alto costo de las tarifas, los santacruceños merecen infraestructura adecuada y un servicio previsible.

Finalmente, el Senador culmino diciendo; “Basta de postergar a Santa Cruz”, hay ciudades que no pueden seguir esperando. Donde Camuzzi cobra, también tiene que invertir.

Visited 58 times, 58 visit(s) today