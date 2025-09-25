Llega la gran fiesta gastronómica «Fuegos de la Estepa».

Las Heras-, Desde el municipio anunciaron que se viene la 2da edición de nuestro festival gastronómico, un encuentro único para disfrutar en familia y con amigos:

Del evento se podrá de disfrutar de Clases magistrales y chef’s nacionales.

Además se podrá disfrutar de varios Puestos gastronómicos y food trucks.

En el lugar habrá mucha comida, buena música y la mejor onda

El evento contara de tres días y finalizar con la gran fiesta del pueblo.

💚 Viví la experiencia de sabores y fuegos en Las Heras. #IntendenciaAntonioCarambia

