Incorporarian la fibromialgia al programa médico obligatorio del sistema de salud pública

Santa Cruz-, «A un paso de convertirse en ley». Hoy en reuniones de comisiones, los diputados dieron despacho favorable al proyecto presentado por la diputada Patricia Urrutia, del bloque Por Santa Cruz, entre otras iniciativas.

Esta mañana, en el marco de las comisiones de Presupuesto y Legislación General, los legisladores analizaron, debatieron y dieron despacho favorable a diversas iniciativas de vital importancia para los santacruceños.

En primer lugar, obtuvo despacho favorable por unanimidad el proyecto de Ley N°332/25 para incorporar al programa médico obligatorio del sistema de salud de la provincia de Santa Cruz, el Plan Integral de Fibromialgia, Sensibilidad Química Múltiple, Síndrome de Fatiga Crónica y Electrohipersensibilidad”, presentado por la diputada Claudia Urrutia (Por Santa Cruz).

Dicha la iniciativa busca a fin de garantizar el conjunto de prestaciones básicas y esenciales para la cobertura de estas enfermedades poco frecuentes, y el reconocimiento del derecho a obtener el Certificado Único de Discapacidad cuando este tipo de patologías generen limitaciones significativas, entre otros aspectos relevantes.

Asimismo, obtuvo despacho favorable al proyecto de Ley N°328/24 para la creación del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil en Los Antiguos que tendrá la jurisdicción territorial que corresponde a los Juzgados de Paz de Los Antiguos, Perito Moreno, Bajo Caracoles y Lago Posadas, impulsado por el diputado Fernando Pérez (Por Santa Cruz).

Vale destacar que esta iniciativa busca dotar a la justicia con la celeridad necesaria para la resolución de causas penales que se suscitan en las localidades mencionadas y que actualmente son tramitadas en los estrados del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil con asiento en la localidad de Las Heras, a 223 km de dicha comarca.

Finalmente, los diputados dieron despacho favorable al proyecto de Resolución N°130/25 -de autoría del diputado Fernando Martínez del bloque Por Santa Cruz- mediante el cual se solicita al presidente de la Administración General de Vialidad Provincial, la reparación y el mantenimiento urgente de la Ruta Provincial Nº 25 en el tramo comprendido entre Puerto San Julián y Gobernador Gregores.

En este sentido cabe señalar que la Ruta Provincial Nº 25 es de vital importancia para los productores, ganaderos, estancias turísticas, empresas y yacimientos mineros, puntualmente de la Zona Centro de nuestra provincia. Por este motivo resulta esencial que se encuentre en condiciones óptimas de transitabilidad, particularmente durante los meses de invierno, cuando el camino se torna casi inaccesible ante las condiciones climáticas que azotan a la región.

