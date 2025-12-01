Llega la gran Gala de la Danza Folclórica “Danzando con el Viento”

Las Heras-, La Patagonia vuelve a vibrar con una noche única: “Danzando con el Viento”, la gran Gala de la Danza Folclórica Patagónica, un encuentro que reunirá a elencos destacados de toda la región para celebrar nuestra identidad, nuestras raíces y la fuerza del viento que nos impulsa desde el sur del mundo.

El evento será el próximo Viernes 12 de diciembre a las 20:00 hs en las instalaciones del Centro de Jubilados “Hebras de Plata”

Este evento especial contará con la presencia de agrupaciones invitadas que representan lo mejor del folclore regional. También se presentarán el Ballet Infantil de la Patagonia y el Ballet Mayor de la Patagonia, compartiendo el fruto del trabajo formativo y artístico que distingue a nuestra institución y que ha llevado el nombre de nuestra tierra a escenarios de todo el mundo.

La gala será una oportunidad para compartir con nuestra gente las experiencias, vivencias y emociones cosechadas en los escenarios internacionales, celebrando juntos el camino recorrido y el crecimiento cultural de nuestra comunidad.

Están todos invitados a vivir una noche de danza, encuentro y orgullo patagónico.

