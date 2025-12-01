Hospital celebro la jubilación de reconocida enfermera

Las Heras-, A traves de la pagina local, el hospital celebro dias atras la trayectoria de 𝗧𝗲𝗿𝗲𝘀𝗮 𝗗í𝗮𝘇, una enfermera comprometida, dedicada y ejemplo para todos quienes tuvieron el privilegio de trabajar a su lado.

Después de tantos años de servicio, profesionalismo y humanidad, Teresa inicia una nueva etapa en su vida, dejando una huella imborrable en cada paciente y en cada compañero de trabajo.

Desde la dirección Agradecieron a Teresa, por tu entrega, tu vocación y tu enorme corazón.

Desde el nosocomio local, le desearon una jubilación llena de alegrías, descanso y momentos hermosos en familia.

¡Felicitaciones por esta etapa que comienza!

