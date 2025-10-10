Los candidatos Martínez y Álvarez en encuentro con trabajadores y gremios

Santa Cruz-, El evento organizado por el secretario general de UPSAP, Julio Gutiérrez, convocó a una importante cantidad de referentes gremiales y trabajadores de la seguridad privada que manifestaron su apoyo a la lista Por Santa Cruz.

Este fin de semana, la candidata a diputada nacional Gisella Martínez participó junto al jefe de Gabinete, José Daniel Álvarez, de un encuentro con trabajadores organizado por el secretario general de UPSAP, Julio Gutiérrez, gremio que nuclea al personal de seguridad privada y afines de la Argentina, que tuvo lugar en el salón de la CSS de la capital santacruceña.

El encuentro contó con la presencia especial del vicegobernador de la provincia de Santa Cruz, Fabián Leguizamón; la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido; y una importante cantidad de referentes gremiales, trabajadores, vecinos y familias que expresaron su apoyo a los candidatos a diputados nacionales por la lista Por Santa Cruz, encabezada por José Daniel Álvarez.

En este marco, Gisella Martínez dio un mensaje a los presentes y enfatizó: “Agradezco a cada uno de ustedes por acercarse, a los gremios, a cada familia y a los trabajadores que representan la unión y la fuerza de los santacruceños. Vamos a trabajar con y para ustedes para que dejemos de ser una de las provincias más olvidadas de nuestro país”.

“Todo lo que representan los trabajadores es lo que junto a José Daniel Álvarez queremos llevar al Congreso de la Nación: fuerza, convicción, voluntad, esfuerzo y compromiso para defender los intereses y los recursos de nuestra provincia, y ser la voz de los santacruceños con honestidad, trabajo y transparencia”, remarcó.

Asimismo, la abogada radical destacó: “Hoy reafirmamos el compromiso del Gobierno Provincial de seguir trabajando para generar más fuentes de empleo genuino en Santa Cruz, priorizar la mano de obra local e impulsar herramientas desde el Congreso de la Nación para defender sus derechos y garantizar más oportunidades en beneficio de los trabajadores”.

Por su parte, el candidato a diputado nacional José Daniel Álvarez expresó: “Nosotros representamos a los trabajadores de la provincia con orgullo, con la frente en alto y las manos limpias. Vamos a defender los intereses de Santa Cruz para que nos devuelvan lo que nos han quitado y lo que nos corresponde vuelva a nuestra provincia para destinarlo a donde tiene que ir: los hospitales, a las escuelas, a las rutas, a los sueldos de los trabajadores, porque esta vez tenemos una administración honesta”.

Visited 15 times, 15 visit(s) today