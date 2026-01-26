Los Perales: SIPGER acompañó la activación del Pulling CP-207 de Clear

Las Heras-, La puesta en marcha del equipo CP-207 en el yacimiento Los Perales marca un avance para sostener el movimiento operativo en la Cuenca. Además, permite el regreso de trabajadores que se encontraban en stand by, con foco en la continuidad laboral.

El Sindicato del Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables (SIPGER), conducido por el Secretario General Rafael Güenchenen, acompañó en el Yacimiento Los Perales (Las Heras) la activación del equipo de Pulling CP-207 de la empresa Clear, en un paso relevante para recuperar actividad, sostener el ritmo de trabajo y fortalecer la operación en la Cuenca.

Durante la jornada estuvieron presentes integrantes de la Comisión Directiva Fernando Aramendi y Leonel García, junto al delegado Franco Teseyra y el colaborador Yair Pacili, reafirmando el acompañamiento permanente del sindicato en cada instancia clave, con especial atención en la seguridad, las condiciones laborales y la continuidad de los puestos de trabajo.

En este marco, es importante remarcar que la reactivación del CP-207 no solo representa una mejora operativa, sino que también habilita el regreso de trabajadores que se encontraban en stand by, reforzando el objetivo central de sostener la actividad y cuidar el empleo en la provincia.

En un contexto de transición y reordenamiento del mapa operativo en Santa Cruz, SIPGER viene sosteniendo una agenda de trabajo con las nuevas operadoras para que el arranque sea ordenado y previsible, priorizando la estabilidad laboral y el cumplimiento de los estándares de seguridad.

