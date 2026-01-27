Empleado infiel le robo millonario monto en billetes, joyas y equipos

Pico Truncado-, Desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Cruz, anunciaron sobre le GOLPE AL DELITO: RECUPERAN DÓLARES, EUROS Y BIENES DE ALTO VALOR

En un operativo interprovincial, durante la jornada del domingo, personal de la División de Investigaciones de Pico Truncado realizó un amplio despliegue con allanamientos simultáneos en distintos domicilios de la localidad y en la ciudad de Puerto Madryn, provincia de Chubut, en el marco de una investigación por un robo ocurrido en Pico Truncado, Santa Cruz.

Las diligencias arrojaron resultados altamente positivos, logrando el secuestro de una importante suma de dinero y numerosos bienes de valor.

Entre lo incautado se encuentran aproximadamente 499.900 pesos argentinos, 6.060 dólares estadounidenses y 1.000 euros, además de joyas, teléfonos celulares, equipos informáticos completos, electrodomésticos, dispositivos electrónicos, una bicicleta, rollers, prendas de vestir nuevas con etiquetas, perfumes importados y otros elementos de interés para la causa.

El procedimiento incluyó allanamientos en varios barrios de Pico Truncado y, de manera paralela, un operativo en un hotel de Puerto Madryn, donde se contó con la colaboración de personal de la División de Investigaciones de esa ciudad.

Como resultado del operativo, dos personas mayores de edad fueron identificadas, fijaron domicilio y quedaron a disposición de la Justicia.

El operativo se desarrolló con conocimiento e intervención del Juzgado de Instrucción N° 1 de Pico Truncado, a cargo del Dr. Leonardo Pablo Cimini, y contó con la participación conjunta de la División de Investigaciones de Pico Truncado, personal de Investigaciones y Sección Apoyo Tecnológico de Caleta Olivia, Sección Canes Pico Truncado, División Policía Científica y la Brigada de Investigaciones de la Provincia de Chubut, destacándose el trabajo coordinado entre fuerzas provinciales.

La investigación continúa con el objetivo de esclarecer totalmente el hecho y establecer posibles nuevas vinculaciones

