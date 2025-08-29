Lucas Alavar y Enzo Marilican clasificados a la instancia nacional

Las Heras-, Desde la Municipalidad, comunican que durante los días 21, 22 y 23 de agosto se llevó a cabo en Río Gallegos el Provincial de Boccia, Natación y Atletismo PCD (Personas con Discapacidad).

En estas disciplinas nuestros deportistas locales participaron con un gran rendimiento.

Con mucho orgullo la municipalidad comunican que dos jóvenes de nuestra localidad lograron la clasificación a la instancia nacional: Lucas Alavar (Boccia) y Enzo Marilican (Atletismo PC)

Ambos integrarán el seleccionado de Santa Cruz que competirá en Mar del Plata a fines de septiembre.

¡Felicitaciones a nuestros atletas por este enorme logro y por dejar en alto el deporte herense!

#IntendenciaAntonioCarambia

