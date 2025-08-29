Sala del Jardín 55 visitaron el hospital local

Las Heras-, Desde el Hospital Distrital informaron que días atrás pequeños visitaron el nosocomio local.

El Servicio de Odontología, a cargo de la odontóloga Aldana Peñalba, recibió con mucha alegría a los niños y niñas de la sala de 5 años del Jardín N°55.

Durante la visita, los más chiquitos pudieron conocer el consultorio, aprender la importancia de cuidar su sonrisa y llevarse consejos para mantener una boca sana desde pequeños.

Desde la dirección del hospital agradecen al jardín por acercarse y confiar en el equipo hospitalario para compartir este momento tan especial.

…

#AreaDeComunicacion

Visited 27 times, 27 visit(s) today