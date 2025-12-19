Luego que camionero destrozara el busto, la Muni la restituyo nuevamente

Las Heras-, este jueves pasado, quedó oficialmente colocado el busto del General Juan Gregorio de Las Heras, una obra realizada por el artista Alberto Rojas, de la localidad de Caleta Olivia.

El busto se encuentra ubicado sobre Avenida Perito Moreno, sumando un nuevo espacio de valor histórico y cultural para nuestra comunidad.

El General Las Heras fue un prócer argentino y militar destacado del Ejército de los Andes, junto al General José de San Martín, participando en el Cruce de los Andes y en batallas decisivas por la independencia de Argentina, Chile y Perú. Su legado representa el coraje y el compromiso con la libertad.

Pedimos la colaboración de todos los vecinos para cuidarlo y preservarlo, ya que es parte de nuestra identidad y patrimonio.

#IntendenciaAntonioCarambia

Visited 51 times, 51 visit(s) today