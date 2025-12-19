Al detenido por robo, le secuestraron estupefacientes

Las Heras-, En el ámbito de la ampliación de la información sobre el allanamiento en calle Piedrabuena al 48 donde se encontrase gran cantidad de elementos relacionados a los robos del jueves por la anoche.

A través de una comunicación telefónica con autoridades policiales, se nos informaba que encontraron dentro del domicilio estupefacientes que sometidos a test de reacción arrojo positivo a clorhidrato de cocaina y a cannabis sativa (Marihuana) y una balanza de precisión.

Luego del hallazgo conforme directiva de la fiscalía descentralizada de Caleta Olivia, se incauto la droga y se procedió a la notificación de imputación al poseedor de las mismas .

Cabe resaltar el importante trabajo de la DDI de Las Heras.

