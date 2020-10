Mama de Elias: “No hay palabras suficientes para agradecer”

Las Heras-, La madre de Elias, Tamar Ubilla, publico un texto de agradecimiento que dice textualmente:

No hay palabras suficientes para agradecer… A Dios primero, al doctor Aranda que es un genio y tremendo ser humano… Por bancarse al mañoso de mi hijo jaja, por estar pendiente de el y de su evolución y preparar todo cuidadosamente para la cirugía que, junto al doctor Boldrini, realizaron. Gracias a los dos por el trabajo que hicieron con mi cachorro. Como siempre a los doctores terapistas que fueron un amor con nosotros. (Espero escribir bien sus apellidos y si no, el doc. Rubén Dario Rodriguez me ayudará. Lo extrañamos doc. pero igual estamos con usted!!!) Cendalli, Sampedri y Aguirre. Unos grosos. A los enfermeros que con paciencia cuidaron de él. Infinitas gracias terapia del Hospital Distrital Las Heras. ❤

Y también agradecer a los amigos, familiares y conocidos (o desconocidos) que nos brindaron su apoyo en todo momento!!!! Jamás voy a olvidar quien estuvo en momentos de dificultad porque para la joda siempre sobran, pero en los malos momentos vemos a los amigos y amores de verdad y genuinos.!!

Les comparto está imagen que me lleno el alma de felicidad y alegría… gracias, gracias y más GRACIAS!!!!

! Elias Vidal para vos mi admiración y orgullo eternos mi amor!!! Te la volviste a bancar como el campeón que sos. Te amo con mi vida entera… !!!