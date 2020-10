Luego del quirófano el joven Elias agradeció a todos

Las Heras-, El texto del joven Elias que publico en su cuente da Facebook dice lo siguiente:

La verdad que todavía no termino… queda un proceso largo de recuperación pero me siento inmensamente feliz por los que me rodean, por sus msj, llamadas, palabras a mis viejos y que nunca nos dejaron solos! Sinceramente no encuentro palabras para agradecer tanto amor hacia mi… tan mal no voy haciendo las cosas se ve jeje.

A vos viejita y viejito, Tammy Ubilla, Daniel Vidal, los amo con la vida mis viejos, gracias por quererme y aceptarme como soy, con virtudes y defectos, siempre que pueda voy a estar para ustedes, como esta vez hicieron conmigo.

En fin agradecer a casa uno y disculpen si no conteste algún msj, recién hoy agarre todo…

Lo triste es pasado y el presente Avanzar!! Hermoso tema de Nahuel Penissi se me vino al escribir esto. «Avanzar»

Bendiciones a todos💖