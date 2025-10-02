Mauricio Gómez reconocio el labor de las iglesias en el Mes de la Biblia

Las Heras-, En el marco del Mes de la Biblia se llevo a cabo un emotivo acto protocolar en la localidad de Las Heras, con la presencia de representantes de distintas congregaciones religiosas que día a día sostienen la fe y acompañan a la comunidad

El Pdte. del H.C.D, Dr. Mauricio Gómez, participo de la ceremonia y destaca la importancia de este encuentro que no solo refuerza el area espiritual, sino también el rol social que cumplen las iglesias en la vida cotidiana de los vecinos.

Durante el acto el Dr. Mauricio Gómez realizo la entrega de certificados de reconocimiento institucional a cada congregación, en un gesto de valoración hacia la tarea que llevan adelante de manera constante tanto en la guia espiritual como en la contención social

Mauricio Gomez manifestó:

“El Mes de la Biblia nos recuerda la vigencia de valores que trascienden cualquier época, la fe, la esperanza, la solidaridad y el amor al prójimo

Reconocer a nuestras iglesias es también reconocer su incansable labor en la comunidad, porque no solo predican la Palabra, sino que también se convierten en refugio, en acompañamiento y en apoyo para quienes más lo necesitan.”

Asimismo, Gómez subrayó que el trabajo de las congregaciones religiosas va mucho más allá de lo espiritual, ya que son actores sociales fundamentales que se encuentran presentes en situaciones de necesidad, promoviendo espacios de encuentro, asistencia y solidaridad.

“Como Presidente del Honorable Concejo Deliberante siento el deber de acompañar y fortalecer a todas las instituciones que construyen comunidad. Las iglesias de Las Heras son un pilar de fe, pero también de acción social, y merecen este reconocimiento por la labor silenciosa y generosa que realizan cada día.” agregó.

El acto concluyó con un cálido recibimiento de cada congregación hacia el representante del concejo deliberante, en un clima de respeto mutuo, gratitud y compromiso compartido

Visited 17 times, 13 visit(s) today