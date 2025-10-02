Olave y Coronel desde Las Heras a San Luis con CeMais

Las Heras-, El Lic. Marcos Olave y el Dr. Carlos Coronel representaron a nuestro equipo en el III Congreso Nacional sobre Intervenciones Suicidológicas y Comportamientos Autodestructivos, realizado en la Ciudad de La Punta, San Luis.

El CeMAIS fue presentado a nivel nacional como un dispositivo de abordaje innovador y de vanguardia, marcando un camino en la salud mental comunitaria.

Desde el municipio local, agradecieron a la Provincia de San Luis por la invitación, y a los Lic. Martín A. Álvarez y Ernesto R. Páez por su permanente apoyo y acompañamiento.

Seguimos creciendo y compartiendo nuestro compromiso con la prevención y promoción.

