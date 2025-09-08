Menores demorados tras intento de robo de moto

Pico Truncado-, En las primeras horas del domingo 7 de septiembre, personal de la División Comisaría Primera de Pico Truncado intervino tras un alerta emitida desde el sistema de cámaras de seguridad, que permitió detectar a dos personas trasladando una motocicleta en inmediaciones del Centro Comunitario de calle 9 de Julio.

De inmediato se comisionó un móvil policial al lugar, constatando la situación.

Al advertir la presencia de los efectivos, los individuos intentaron huir por calle Tucumán, aunque fueron rápidamente interceptados antes de llegar a Mariano Moreno. En la fuga, abandonaron el rodado en la vía pública.

Los demorados resultaron ser menores de edad, quienes quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción N.º 1 local. Por disposición judicial, posteriormente fueron entregados a sus familiares responsables.

En cuanto a la motocicleta, una Motomel 110 cc, fue secuestrada de manera preventiva y trasladada a la División Comisaría Segunda, donde permanece resguardada en el marco de la investigación.

En el lugar también trabajó personal de Criminalística, que realizó las diligencias correspondientes. (Santa Cruz en el mundo)

