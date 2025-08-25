Miles de personas pasaron por el complejo a celebrar el día del niño

Las Heras-, Desde la municipalidad, compartieron las imágenes de cómo se vivieron los festejos del Día de la Niñez en el Complejo 11 de Julio.

Un encuentro lleno de alegría, con muchísimos sorteos, premios para todos los niños y niñas, el show de la divertida Payasa Cartulina y un cierre inolvidable con la excelentísima PANAM.

Desde la Municipalidad agradecieron a cada vecino y vecina que fue parte de esta gran fiesta que celebramos juntos.

Por su lado en las redes sociales, el intendente Antonio Carambia, manifestó; “Gracias a todas las familias que fueron parte de este gran festejo, me llena de satisfacción ver a todos los vecinos de Las Heras disfrutando de esta forma”.

