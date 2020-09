Movilización de desocupados frente a YPF y la filial del ministerio de trabajo

Las Heras-, El pasado viernes 18 de septiembre en el marco del Plenario del Sindicalismo Combativo, la Agrupación de Trabajadores Petroleros Ahoniken, junto al Polo Obrero, Petroleros Desocupados Autoconvocados y el MIJD se movilizaron a la Administración de YPF en la localidad de Las Heras, para reclamar un plan de Remediación Ambiental y puestos genuinos de trabajo.

“Nos vemos obligado a salir a las calles, ante la falta de ayuda del estado y los gobiernos que no dan respuestas a nuestros reclamos, y solo ofrecen ayudas paupérrimas que no complementan nuestras necesidades para llevar adelante una vida digna, decimos que con hambre no hay cuarentena” expresaron desde el MIJD. También reclamaron la Libertad de Raúl Castells, Martinez y la compañera hospitalizada en el Chaco.

Desde los ex Petroleros Desocupados expresaron: “hoy nos movilizamos a la delegación de YPF S.A con un pliego en común para solicitarle que arbitre los medios necesarios para implementar de manera prioritaria trabajo genuino para insertar laboralmente a vecinos de esta ciudad que nos encontramos desocupados y en estado de desesperación”.

Néstor Vivares de la Agrupación Ahonikenk sintetizo que: “la mayoría que refrendamos esta petición somos trabajadores petroleros con experiencia en los yacimientos y en las tareas de remediación y forestación ambiental. Sabemos que día a día se producen derrames de hidrocarburo por roturas de empaquetaduras ,caños ,bridas etc. y por la falta de mantenimiento.

Los Delegados del Polo Obrero manifestaron: “Hoy mas que nunca es prioritario que las operadoras petroleras realicen las tareas de remediación que les exigen los pliegos de concesiones, para subsanar el daño ambiental que se genera día a día”.

Mientras el gobierno cede ante la ante la extorsión de los banqueros, desembolsándole millones de pesos, los trabajadores y trabajadoras precarizados que han perdido el trabajo durante la cuarentena, solo han recibido $200 por día en un IFE que no alcanza para pagar los alquileres, la comida, ni los servicios, por lo tanto deja a las familias en un profundo abandono.

La marcha llego también a la Delegación del Ministerio de Trabajo de Santa Cruz (PJ-K) a exigir el compromiso de puestos laborales asumido el año pasado.

En las calles de Las Heras, se puso de manifiesto la unidad de los trabajadores ocupados y desocupados, pero también la unidad de la clase obrera con la juventud, que en pocos días se iniciará en el mundo la Semana Internacional Contra el Cambio Climático, como iniciativa principalmente de la juventud, por el creciente calentamiento global.

El reclamo de los jóvenes, mayormente estudiantes, busca hacernos conscientes de la imperiosa necesidad de una acción decidida y universal para cuidar el medio ambiente.

Un plan de remediación ambiental y puestos de trabajo genuino: una tarea a la orden del día. (Fuente: Prensa Obrera. // NOTA: NOTICIAS LAS HERAS)