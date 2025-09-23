Muere conductor de Santa Cruz y quedan tres heridos

Santa Cruz-, Un trágico accidente en el kilómetro 241 de la Ruta Nacional 5, entre Bragado y 9 de Julio, dejó un saldo de un hombre muerto y tres familiares heridos. La víctima fatal fue identificada como Ramón Francisco Olmos, de Pico Truncado. Las causas del siniestro son investigadas por la justicia.

Un grave accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este domingo en el kilómetro 241 de la Ruta Nacional N° 5, entre Bragado y Nueve de Julio, dejó como saldo una persona fallecida y tres heridos de gravedad.

De acuerdo al medio Bragado Informa, el hecho se registró en medio de una intensa lluvia, cuando dos camiones, aparentemente de la misma empresa, realizaban maniobras en la banquina. Uno de ellos había quedado atascado y personal del peaje cortó una de las manos de la ruta para habilitar el tránsito.

En ese contexto, un Renault 12 que circulaba en sentido Bragado-Nueve de Julio intentó esquivar un camión de frente, desviándose hacia la banquina. Sin embargo, un Chevrolet Corsa, conducido por Ramón Francisco Olmos (64), vecino de Pico Truncado, no logró frenar a tiempo y terminó chocando de frente contra un camión IVECO que venía en dirección contraria.

La víctima y los heridos

Como consecuencia del impacto, Olmos perdió la vida en el lugar. Viajaba acompañado por su esposa Ramona Barquín (60), su hija Emilse Olmos (34) y su nieta de 3 años.

Las tres mujeres resultaron con heridas de consideración:

La niña sufrió fracturas en húmero y muñeca, además de otras lesiones graves, por lo que fue derivada a un hospital en Junín.

Emilse Olmos presentó politraumatismos y permanece internada en estado grave.

Ramona Barquín sufrió heridas cortantes y pérdida de conocimiento, siendo trasladada al Hospital Julio de Vedia junto a su hija.

Investigación en curso

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos, Policía Comunal, Policía Vial de 9 de Julio y equipos de emergencias, mientras que personal de Policía Científica realizó los peritajes correspondientes bajo condiciones de intensa lluvia que dificultaron las tareas.

La UFI N° 3 de Mercedes abrió una investigación para determinar las causas del siniestro. Se busca establecer si las maniobras de los camiones y la señalización insuficiente del peaje incidieron en la tragedia.

El tránsito en la Ruta 5 permaneció cortado por varias horas mientras se llevaban adelante los trabajos de rescate y peritaje. (El diario nuevo dia)

Visited 14 times, 13 visit(s) today