El diputado Jara insistió en que YPF cediera el complejo hotelero

Javier Jara volvió a plantear en los últimos días la necesidad de que YPF transfiriera al municipio el complejo hotelero emplazado en el corazón de la localidad.

El diputado por el Pueblo de Las Heras, Javier Jara, volvió a plantear en los últimos días la necesidad de que YPF transfiriera al municipio el complejo hotelero emplazado en el corazón de la localidad. Se trata de una manzana de aproximadamente 10.000 metros cuadrados de superficie, de los cuales entre el 85 y el 90 por ciento está ocupado por los tres hoteles y sus espacios comunes —comedor, cocina, salones y dependencias de servicio—, lo que equivale a más de 8.500 metros cuadrados de construcción.

El legislador recordó que en junio pasado había presentado en la Cámara de Diputados provincial una resolución solicitando la cesión de bienes de la empresa, iniciativa que obtuvo acompañamiento en el recinto y que coincidió con el pedido aprobado ese mismo mes por el Concejo Deliberante de Las Heras, mediante una ordenanza impulsada por su presidente, el concejal Mauricio Gómez.

En diálogo con La Opinión Austral, Jara subrayó que el complejo hotelero “podría convertirse en una herramienta muy valiosa para la comunidad, manteniendo su función original como espacio de alojamiento, pero ahora orientado a cubrir la creciente demanda que generan las actividades deportivas y culturales”. En ese sentido, explicó que Las Heras recibe con frecuencia delegaciones de distintos puntos de la provincia y la región, y muchas veces no dispone de la infraestructura necesaria para albergarlas adecuadamente.

Tanto la resolución de la Legislatura como la ordenanza municipal coincidieron en remarcar que los inmuebles en cuestión constituyen espacios estratégicos para el desarrollo local. El legislador expresó su expectativa de que YPF pudiera evaluar favorablemente esta propuesta, de manera que el complejo continúe cumpliendo un rol social al servicio de la comunidad.

