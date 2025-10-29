Mujer amenazo y choco con su auto la propiedad de la nueva pareja de su ex

Las Heras-, En la madrugada de este martes 28 de octubre al rededor de las 00:49 Hs., se recepciono una denuncia por amenazas.

La misma la radico una mujer que vive sobre la Av, Ramos Mejía, Mza. al 500 de esta ciudad. –

El caso recayó en el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 local.

El hecho en si, narra la mujer que el lunes a la noche al rededor de las 23:30 Hs., se encontraba en su casa, cuando escucho ruido de bocina proveniente de parte externa, asomándose a verificar y constato que un vehículo marca Volkswagen, modelo Gol Trend, que pertenece a la ex pareja de su actual concubino llego hasta el domicilio vociferando amenazas hacia ella desde la parte externa de su casa.

La mujer habría estado alcoholizada, para luego la misma subió a su rodado, acelero el auto y colisiono dos veces contra las escaleras de la vivienda de la victima.

Luego de este momento de tensión y preocupación, la mujer se retiro del lugar.

Por el hecho no se registraron personas lesionadas.

Los uniformados realizaron las diligencias de rigor en el lugar y tomo conocimiento el Magistrado interviniente.-

