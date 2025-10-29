Mujer privada de su libertad por su pareja, logra la exclusión del sujeto

Las Heras-, Una mujer denuncio que hace quince años mantiene una relación sentimental y de convivencia con un ciudadano «L.J» , y con quien posee tres hijos menores en común y desde hace un año aprox., vive un calvario según relato.

La mujer declaro que su pareja quedó desempleado y dejo de consumir estupefacientes, y que desde ese momento el sujeto no la deja asistir a ningún sitio, ni utilizar su teléfono celular sin su supervisión; como así también durante las noches el sujeto guarda la llave de la casa y del automóvil para que la mujer no se pueda retirar.

Finalmente este lunes al rededor de las 23:00 Hs., ambos tuvieron una discusión verbal, y el hombre termino utilizando términos amenazantes.

La mujer rápidamente logro retirarse de la vivienda, quedando los menores en la morada, y por tal motivo por todo lo vivido la denunciante ante el temor, solicitó medidas cautelares de prohibición de acercamiento y exclusión hacia su pareja.

Al rededor de las 05:50 Hs., el personal policial y bajo el Oficio N° 1187/2025, en los autos caratulados sobre «PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LA LIBERTAD», procedió a la notificación en el Barrio Las Américas y exclusión del hogar del sujeto denunciado.

Visited 1.045 times, 20 visit(s) today