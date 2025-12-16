Mujer policía desapareció al salir a buscar señal tras quedar varada con su auto

Sarmiento-, María José San Martín tiene 25 años y estaba con una compañera cuando se separaron en la zona norte del lago Colhue Huapi, en Sarmiento, para buscar señal de celular, pero nunca regresó. Tras la denuncia se inició un operativo de búsqueda para dar con su paradero. Al momento de ser vista por última vez vestía pantalón negro, zapatillas deportivas celestes y campera negra con la inscripción “DPI CHUBUT” en color amarillo.

Misterio en Chubut: una policía quedó varada, salió a buscar señal y está desaparecida desde hace 4 días

Buscan urgentemente a María José San Martín, una oficial de policía que desapareció en la zona norte del lago Colhué Huapi, en Sarmiento, hace tres días.

Según se informó, la joven de 25 años circulaba en un vehículo con una compañera por un camino que quedó atascado en la arena. Tras varios intentos para poder sacarlo, decidieron caminar para encontrar un lugar con cobertura. Sin embargo, solo una de ellas volvió; en tanto, se desconoce el paradero de la otra.

Según los datos difundidos por las fuerzas de seguridad, María tiene aproximadamente 1,60 metros de altura, contextura delgada, tez morena, ojos marrones y cabello largo, lacio y de color castaño. Al momento de su desaparición vestía pantalón de buzo negro, zapatillas deportivas celestes y campera negra con la inscripción “DPI CHUBUT” en color amarillo.

El hecho ocurrió el viernes 12 de diciembre. Al percatarse de la ausencia de su colega, un policía de la zona se dirigió al lugar y confirmó que la oficial no estaba presente, informando de inmediato a la División Policial de Investigaciones.

Este domingo se desplegó un operativo que incluye personal de Rawson y la División Canes en un terreno difícil. Hasta el momento no pudo ser localizada, y su desaparición generó la preocupación de compañeros, familiares y vecinos.

Cualquier persona que cuente con información sobre su ubicación debe comunicarse de inmediato al teléfono 2974-082600 del área de Búsqueda de Personas, dirigirse a la comisaría más cercana o llamar al número de emergencias 101.

