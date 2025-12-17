Facebook Instagram Envelope

Municipio continua trabajando en obras, limpieza y mantenimiento

Las Heras-, Desde la municipalidad, comunican que en este mes de diciembre se sigue avanzando con todo en Las Heras
La Secretaría de Ambiente y Obras Públicas continúa trabajando en distintos puntos.
Limpieza y mantenimiento

  • Calle San Martín
  • Av. Paulina Argüello
  • Jardín N°8-Rucaylín
  • Parque – Zona de chacras
    Avances de obra
  • Calle Tierra del Fuego – B° Las Américas (avance de adoquinado)
  • Plaza del Castillo (avances de obra)
  • Calle Irigoyen – B° 1° de Mayo (avance de adoquines)
  • 2° tramo de adoquinado – Calle Koluel Kaike
    Calle habilitada este mes
  • 1° tramo – Calle Koluel Kaike
    Seguimos construyendo una ciudad con trabajo constante y compromiso #IntendenciaAntonioCarambia
