Municipio continua trabajando en obras, limpieza y mantenimiento

Las Heras-, Desde la municipalidad, comunican que en este mes de diciembre se sigue avanzando con todo en Las Heras
La Secretaría de Ambiente y Obras Públicas continúa trabajando en distintos puntos.
Limpieza y mantenimiento
- Calle San Martín
- Av. Paulina Argüello
- Jardín N°8-Rucaylín
- Parque – Zona de chacras
Avances de obra
- Calle Tierra del Fuego – B° Las Américas (avance de adoquinado)
- Plaza del Castillo (avances de obra)
- Calle Irigoyen – B° 1° de Mayo (avance de adoquines)
- 2° tramo de adoquinado – Calle Koluel Kaike
Calle habilitada este mes
- 1° tramo – Calle Koluel Kaike
Seguimos construyendo una ciudad con trabajo constante y compromiso #IntendenciaAntonioCarambia
