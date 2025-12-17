Municipio continua trabajando en obras, limpieza y mantenimiento

Las Heras-, Desde la municipalidad, comunican que en este mes de diciembre se sigue avanzando con todo en Las Heras

La Secretaría de Ambiente y Obras Públicas continúa trabajando en distintos puntos.

Limpieza y mantenimiento

Calle San Martín

Av. Paulina Argüello

Jardín N°8-Rucaylín

Parque – Zona de chacras

Avances de obra

Avances de obra Calle Tierra del Fuego – B° Las Américas (avance de adoquinado)

Plaza del Castillo (avances de obra)

Calle Irigoyen – B° 1° de Mayo (avance de adoquines)

2° tramo de adoquinado – Calle Koluel Kaike

Calle habilitada este mes

Calle habilitada este mes 1° tramo – Calle Koluel Kaike

