Municipio realizo mantenimiento en el Hospital local

Las Heras-, Desde el Nosocomio local y atraves de las redes sociales, informaron a la comunidad que desde el Departamento de Mantenimiento quieron agradecer la disposición de la Municipalidad de Las Heras, por brindar el servicio de grúa, indispensable para poder reparar los daños que sufrió la instalación del hospital durante el fuerte temporal de viento de los últimos días.

Desde la mencionada área, agradecieron esta colaboración, ya que se pudo avanzar en las tareas necesarias para mantener el establecimiento en condiciones y garantizar la seguridad de toda la comunidad.

#AreaDeComunicacion

