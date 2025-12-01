Desde este lunes las nuevas empresas operaran las ex áreas de YPF

Santa Cruz-, Las siete compañías que se quedaron con las diez áreas hidrocarburiferas en el flanco norte de Santa Cruz toman efectiva posesión de las mismas. El primer paso será un relevamiento «in situ» de la situación. A partir de enero se esperan las inversiones en pulling y workover para reactivar la producción.

Desde este lunes las ex áreas de YPF son operadas por las nuevas empresas

El área de Los Perales, en el Golfo San Jorge, uno de los campos adjudicados por Fomicruz.

A partir de este lunes, 1 de diciembre, las siete empresas que ganaron la licitación de Fomicruz sobre las diez áreas hidrocarburíferas cedidas por YPF a la estatal provincial, tomarán posesión efectiva de las mismas.

El pasado 18 de noviembre, en El Calafate, se realizó el último paso burocrático previo para esa posesión: la firma del decreto por parte del gobernador Claudio Vidal, autorizando todo el proceso de traspaso.

Las nuevas operadoras son: Patagonia Resources S.A.; Clear Petroleum SRL; Roch; Azruge S.A.; Brest S.A.; Quintana Energy Investments SA y Quintana E&P Argentina SRL.

Los bloques involucrados abarcan una superficie clave en la cuenca:

Cerro Piedra–Cerro Guadal Norte,

Barranca Yankowsky,

Los Monos,

El Guadal–Lomas del Cuy,

Cañadón Vasco,

Cañadón Yatel,

Pico Truncado–El Cordón,

Los Perales–Las Mesetas,

Cañadón León–Meseta Espinosa

Cañadón de la Escondida–Las Heras.

Los referentes de las empresas marcaron su optimismo y expectativa de esta nueva etapa.

Inversiones por USD 1.259 millones y plan de reactivación de pozos

Según la apertura de ofertas, las compañías planean invertir USD 1.259 millones en seis años, a razón de unos USD 200 millones anuales, con foco en:

Incremento de la producción en áreas maduras

Puesta en valor de infraestructura y oleoductos

Reactivación de más de 4.000 pozos inactivos

Nuevas perforaciones

Sostenimiento y ampliación del empleo en el norte provincial

La Resolución 542/2025 de Fomicruz definió la distribución operativa de cada bloque, consolidando un esquema que apunta a detener el declino de la cuenca y atraer capitales a Santa Cruz.

Los nuevos operadores coinciden en que la prioridad será ingresar a los yacimientos y realizar un relevamiento integral.

Los directivos de Clear Petroleum y Patagonia Resources señalaron que el pulling y workover serán determinantes para reactivar la mayor cantidad de pozos posibles antes de avanzar hacia nuevos programas de perforación.

Según estimaciones oficiales, y estrategias anteriores aplicadas, si las tareas de recupero de pozos se da dentro de lo esperado, se podría estar incrementando la producción de dichos campos de un 20 a un 25%, en un año y medio.

Una nueva etapa en un tiempo clave

El inicio formal de las operadoras a cargo de estas diez áreas, simbolizará el relanzamiento de la producción en la Cuenca del Golfo San Jorge, con impacto directo en empleo, contratistas y proveedores regionales.

“Marca una nueva oportunidad y un tremendo desafío para todos los que trabajamos en esta actividad”, señaló Ricardo Chacra de Roch a La Opinión Austral.

Y remarcó “en el convencional hay una relación multiplicadora: por cada puesto de trabajo en shale, en convencional son diez. Es una actividad que genera empleo de forma inmediata”.

En ese sentido, la expectativa del sector es clara: reactivar las áreas para frenar el declino productivo y abrir una etapa de inversiones que mejore la recaudación provincial y la actividad en ciudades petroleras como Las Heras, Pico Truncado y Caleta Olivia.

