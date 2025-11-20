Municipio sigue trabajando en distintos puntos de la ciudad

Las Heras-, Desde la municipalidad anuncian que tras el temporal vivido recientemente, las Secretarías retomaron sus actividades y avanzan en distintos puntos de nuestra localidad.
✅Construcción de pluviales
✅Mantenimiento y demarcación en el Barrio 96 Viviendas.
✅Mantenimiento en zona céntrica.
✅Trabajos en la Calle Guido Spano.
✅Mantenimiento en la Plazoleta Nuestro Mate.
✅Preparado para adoquinar en Calle Koluel Kaike.
✅Continuación en intersección Av. 25 de Mayo y Ruta Provincial 43.
✅Mantenimiento en Barrio Las Américas.
✅Avance en la Plaza del Castillo.
Agradecemos a todo el personal por su compromiso para que Las Heras esté cada día mejor.
#IntendenciaAntonioCarambia
Visited 11 times, 11 visit(s) today