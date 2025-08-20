Newcom Amakàik participo de importante copa en P. Moreno

Las Heras-, Copa Challenger Marcos Monzón – Perito Moreno. La Escuela de Newcom Amakàik representó a nuestra localidad en la 3ra edición de este torneo.

Después de dos años consecutivos defendiendo la copa, esta vez el título viajó a Gobernador Gregores en manos de Huawais.

Sin embargo, nuestros representantes demostraron un gran espíritu deportivo, incluso contando con el apoyo de jugadores +60 que reforzaron al equipo +50.

Felicitamos a la escuela por su desempeño y por seguir apostando al deporte.

