La abogada Radical Gisella Martínez acompaña a Álvarez, como candidata a diputada nacional

Santa Cruz-, Tras la oficialización de las candidaturas, el frente Provincias Unidas por Santa Cruz, se posiciona fuertemente dentro del panorama político santacruceño.

Anoche a las 00 horas, finalmente se dieron a conocer oficialmente los nombres de los candidatos a diputados nacionales por la provincia de Santa Cruz de los nueve espacios políticos que se disputarán las tres bancas en el Congreso de la Nación rumbo a las elecciones legislativas nacionales que se realizarán el próximo 26 de octubre en todo el país. Con estas definiciones inicia la carrera a octubre, teniendo en cuenta que los resultados de estas elecciones intermedias servirán como encuesta para medir la intención de voto de la sociedad de cara a los comicios generales del 2027.

En este panorama, se oficializó la candidatura de José Daniel Álvarez como primer candidato titular a diputado nacional por el frente Provincias Unidas por Santa Cruz, el único espacio caracterizado por la pluralidad de voces, la unidad y el federalismo que lleva ese nombre por el reciente armado de gobernadores a nivel nacional que incluye a Claudio Vidal y el frente integrado por los diferentes partidos políticos que hoy forman parte de la actual gestión de gobierno y que –en una elección histórica- logró poner punto final a más de tres décadas de kirchnerismo en Santa Cruz.

El hombre de confianza elegido por Vidal para encabezar la lista posee una alta imagen positiva por su vasta trayectoria política, capacidad de trabajo, convicciones, principios y apertura al diálogo. Álvarez, quien pertenece al partido SER, actualmente ocupa el cargo de Jefe de Gabinete de Ministros en un puesto clave para la toma de decisiones, y se posiciona como la figura más fuerte y con mayores posibilidades dentro del escenario político santacruceño, ante un kirchnerismo acéfalo, dividido y debilitado tras las opiniones vertidas por distintos referentes que manifestaron públicamente no sentirse representados por la actual conducción del PJ local.

En segundo lugar –como candidata titular a diputada nacional- lo acompaña la Dra. Gisella Martínez, una joven abogada y militante radical que pertenece al sector político liderado por el vicegobernador Fabián Leguizamón, con conocimientos en materia legislativa debido a su previa experiencia laboral en la Cámara de Diputados de la Nación y en el Consejo de la Magistratura. De la mano de Leguizamón, Martínez se convirtió en un nuevo cuadro dentro del radicalismo santacruceño, ante la necesidad de renovación, oxigenación y recambio generacional tras la dura derrota de la UCR en las últimas elecciones generales. De esta forma, Martínez aporta una mirada fresca con altas chances de ocupar una banca junto a Álvarez.

Como tercer candidato titular, se encuentra Juan José Ortega, un reconocido militante social con destacada trayectoria a nivel provincial, quien fue uno de los fundadores de la Mesa de Unidad Sindical, ocupando diferentes roles en organizaciones gremiales y de derechos humanos, y actualmente integra la mesa de conducción local y provincial como secretario de Acción Política del partido Encuentro Ciudadano. Asimismo, integran la lista como candidatos suplentes la concejal de Las Heras, Constanza Pacheco Vera; el secretario general del SIPGER, Rafael Guenchenen; y la concejal de Río Turbio, Mariana Mercado.

En un panorama sin precedentes en la provincia, los santacruceños deberán votar por primera vez sin la criticada y nefasta Ley de Lemas instaurada por el kirchnerismo, que distorsionaba la voluntad popular, y sin las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Asimismo, deberán hacerlo a través del sistema de Boleta Única de Papel, de una forma más sencilla y eficaz que reduce significativamente los costos y que además permitirá conocer –por primera vez en muchos años- la tracción de votos de cada uno de los candidatos, sin el respaldo de los sellos partidarios.

Visited 1 times, 1 visit(s) today