Niña escritora fue distinguida por la Comuna y la Fundación Papa Francisco

Regionales-, Se trata de María Candelaria Camuz Zúñiga, alumna del sexto grado de la Escuela Provincial N° 23 “Pioneros de Cañadón”, autora de un trabajo literario referido al bullying que fue incluido en el libro “Cuentos para una convivencia con paz”, el cual forma parte de un proyecto cultural y educativo impulsado por la Fundación Papa Francisco y la Comuna de CañadónSeco.

La presidenta de esa institución, licenciada Liliana Sanucci, hizo llegar desde Buenos Aires un mensaje de felicitación a la precoz escritora que fue leído en acto que se realizó el martes en la Proveeduría Cultural de Cañadón Seco, en cuyo transcurso la comuna dio a conocer el texto de una resolución que declara de interés la obra literaria y mismo tiempo expresa un merecido reconocimiento a María Candelaria “por su compromiso con la convivencia, la paz y el fortalecimiento de valores trascendentales”.

El evento contó con la presencia de familiares de la niña, del diácono Mario Sosa, miembros del gabinete comunal y de una delegación niños y adolescentes que, por pertenecer a grupos de riesgo, tienen la protección de la casa de la Fundación Valdocco, algunos de los cuales son oriundos de las provincias de Salta y Chaco.

Fue presidido por el presidente de la Comisión de Fomento, Jorge Soloaga, quien expresó la gran emoción que lo invadía ya que un ejemplar del citado libro ya estaba en manos del Sumo Pontífice, quien a través de la Fundación hizo llegar sus bendiciones a todos los niños y niñas del país que aportaron sus escritos.

EMBAJADOR HONORIFICO

Además, Soloaga es uno de los tres embajadores honoríficos nombrados por la institución en todo el país (a él le confirieron ese mérito en 2019 por sus acciones solidarias), siendo los restantes el prestigioso abogado Fernando Burlando y el CEO del grupo periodístico multinacional Crónica, contador Raúl Olmos.

El jefe comunal le dijo a María Candelaria que la presidenta de la Institución no pudo estar presente en Cañadón Seco porque en la misma jornada debía asistir a un acto que se celebraba en el Senado de la Nación, donde se estaba declarando de interés cultural nacional el libro de cuentos” y consecuentemente se homenajeaba “a tus letras, a tus pensamientos y a tus líneas de la vida”.

Recordó además que cuando Liliana Sanucci visitó la Comisión de Fomento y lo distinguió como embajador honorífico, en octubre de 2019, honestamente no comprendía la dimensión que ello implicaba y además procuró que esa instancia no se tomara como un rédito político porque transcurría un proceso electoral y por se optó por no darle gran difusión pública.

Luego vino un extenso periodo de recesión de actividades comunitarias por la pandemia del Coronavirus, hasta que hace poco tiempo todas se fueron recuperando y justamente la titular de la Fundación hizo propicia la ocasión para reanudar el contacto con la comuna, convocándola a que propicie la incorporación de un niño o niña que escribiera un cuento para el libro que iba a ser enviado al Papa Francisco.

DERRIBANDO MUROS

De esta manera surgió el que redactó María Candelaria, cuyas vivencias, pensamiento y sentimiento hacen conectar a Cañadón Seco con el Papa, que es la expresión más importante de la Iglesia Católica en todo el mundo.

“Fue entonces cuando comenzamos a tomar conciencia de la dimensión que esto representaba para nuestra comunidad” expresó, añadiendo que el libro de referencia está consustanciado con el lema que identifica a la Fundación: “Tendiendo puentes, derribando muros”.

De hecho, sostuvo, “se pueden derribar muros a través de la escritura los sentimientos, las ideas claras y trasparentes” como así también mediante encuentros de chicos de diferentes lugares como ocurre en la casa Valdocco.

Correlativamente citó que igualmente se pueden tender puentes de solidaridad, afecto y cariño “que es lo que nosotros tratamos de inculcar en nuestros chicos, en el piberío de Cañadón Seco”.

Con todo, evaluó que las consignas de la Fundación Papa Francisco “hoy se hacen más fuertes ante la incesante búsqueda de la humanidad para alcanzar la paz”, ante las incesantes guerras irracionales como la que en estos momentos conmociona al mundo, en clara referencia a la que sostienen Rusia y Ucrania, pero que además involucra a muchos otros países, gestada por los intereses de los poderosos del mundo.

Finalmente, dirigiéndose nuevamente a la niña escritora, la agradeció que aceptara el desafío “con esa extraordinaria dulzura, candidez y talento” que la caracteriza, vaticinando que seguramente llegará a convertirse en una notable escritora de la Argentina.