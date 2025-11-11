Nuevo accidente vehicular en Ruta Provincial N°281

Regionales-, La D.C. 25 (Fitz Roy – Jaramillo) intervino durante el fin de semana, ante el vuelco de una camioneta en la Ruta Provincial N°281, a la altura del Km 80.

El vehículo afectado es una camioneta Toyota que fue encontrada volcada al costado de la banquina.

Los bomberos asistieron e informaron que Tres personas de los cuatro ocupantes recibieron atención médica inicial y fueron trasladados al Hospital de Caleta Olivia para observación.

Con respecto a la acción de Bomberos, estos realizaron tareas de seguridad en el vehículo (desconexión de batería).

¡Recuerda! Ante un siniestro vial, es fundamental priorizar la seguridad de las personas y llamar de inmediato a los servicios de emergencia

