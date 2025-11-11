Resultados del 3er Aniversario de la Esc. Municipal de Newcom “AMAKÁIK”

Las Heras-, Así se vivió este fin de semana el gran torneo aniversario, con la participación de 21 equipos de distintas localidades vecinas, que se sumaron a esta verdadera fiesta del deporte y la integración.

Los Resultados finales fueron los siguientes:

CAT +40 AÑOS

🥇 Escuela Municipal Beatriz Justiniano (Caleta Olivia)

🥈 Kaizen (Pico Truncado)

🥉 Barrio Sur (Pico Truncado)

CAT +50 AÑOS

🥇 Asociación Club Independiente (San Julián)

🥈 Black Dragons (Gobernador Costa)

🥉 Punta Rieles (Las Heras)

CAT +60 AÑOS

🥇 AMAKÁIK (Las Heras)

🥈 Black Dragons (Gobernador Costa)

🥉 Kaizen (Pico Truncado)

Desde el Mnicipio Felicitan a todos los equipos que participaron y agradecemos a quienes viajaron hasta nuestra localidad para ser parte de este encuentro.

Seguimos apoyando y acompañando a nuestros adultos en el deporte, la integración y el compañerismo.

