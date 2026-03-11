Nuevo allanamiento por causa de abuso de arma de fuego

Caleta Olivia-, La Policía de la Provincia de Santa Cruz, a través de la División Comisaría Tercera de Caleta Olivia, llevó adelante un procedimiento judicial el día de ayer, 9 de marzo del corriente, en el marco de una investigación por abuso de arma de fuego, con intervención del Juzgado de Instrucción N° 1 de esa localidad.

La intervención se originó a partir de una denuncia recepcionada en horas del mediodía, donde una vecina manifestó que varios individuos que se movilizaban en un automóvil habrían efectuado disparos de arma de fuego en inmediaciones de la calle Libertador del barrio 17 de Octubre.

Según lo informado, los sujetos posteriormente descendieron del vehículo e ingresaron a un domicilio del sector.

Ante ello, de manera preventiva se dispuso una consigna policial en el lugar y, a partir de las tareas investigativas realizadas y las pruebas recabadas, la autoridad judicial interviniente libró órdenes de allanamiento, requisa vehicular y requisa personal para dos viviendas del mencionado barrio.

El procedimiento contó con un importante despliegue policial coordinado por la Dirección General Regional Norte, con la participación de Fuerzas Especiales, Infantería, Comando Radioeléctrico, Cuerpo de Prevención Barrial y personal de la División Comisaría Tercera, con el objetivo de garantizar el desarrollo de las diligencias judiciales en el sector.

El operativo fue supervisado por el Ministro de Seguridad de la Provincia, Pedro Prodromos, y el Subjefe de Policía, Comisario General Luis Bordón, quienes estuvieron presentes en el lugar acompañados por superintendentes de la Institución.

Como resultado de los allanamientos, uno de los domicilios arrojó resultado positivo, procediéndose al secuestro de un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, vainas servidas del mismo calibre, municiones, equipos de telefonía celular y otros elementos de interés para la causa, además de un vehículo vinculado a la investigación.

Asimismo, a partir de las tareas investigativas y de los elementos secuestrados durante las diligencias judiciales, se logró esclarecer un hecho de hurto ocurrido horas antes en un comercio.

Los autores fueron puestos a disposición de la Justicia, continuándose con las actuaciones bajo la órbita del Juzgado de Instrucción N° 1 de Caleta Olivia, a fin de determinar las responsabilidades correspondientes.

DIVISIÓN COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

