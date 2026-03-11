En allanamiento se secuestró una moto y droga

Caleta Olivia-, El martes 10 de marzo, el personal de la División de Investigaciones Caleta Olivia, previo a llevarse tareas investigativas de campo pertinentes en relación a hecho de abuso de arma, realizo un allanamiento.

El hecho ocurrió el pasado 27 de febrero sobre la calle Manuel Belgrano, donde en horas de la madrugada dos personas a bordo de una moto efectuaron varios disparos con arma de fuego contra una vivienda; y como resultado de las tareas realizadas, se logró la individualización de uno de las personas, la cual residiría en una vivienda ubicada sobre calle Calafate al 700.

Por tal motivo se solicitó a la Sede Judicial interviniente una Orden de Allanamiento sobre el inmueble antes mencionado, y una vez librada la manda judicial, se dio cumplimiento a la misma en las horas de la tarde.

Del operativo se logró hallar en el lugar el motovehículo involucrado en la causa, y que a su vez se retuvo a una persona de nacionalidad extrajera que se encontraba momentáneamente en esta ciudad.

Además, se logró constatar la existencia de elementos que estarían relacionados con otros hechos acaecidos recientemente en Caleta Olivia.

El masculino involucrado quedó a disposición de la Justicia provincial.

Por otra parte, cabe destacar que en el lugar se constató la existencia de sustancias estupefacientes de similares características a la denominada «COCAINA». En consecuencia se dio intervención a la División Narcocriminalidad C.O., quienes una vez presentes en el lugar procedieron a realizar test orientativo de campo sobre la sustancia hallada, arrojando resultado positivo en «CLORHIDRATO DE COCAINA» , con un pesaje total de 760 gramos, que daría alrededor de más de 750 dosis, con un valor de mercado que rondaría los 50.000.000$ (pesos moneda nacional) por lo cual conforme lo dispuesto y ordenado por Fiscalía Federal local, se procedió al SECUESTRO total de la sustancia mencionada.

Es dable mencionar que en la ejecución de la orden judicial se contó con la colaboración de la División Fuerzas Especiales Z.N., (GOE) quienes realizaron la irrupción de la vivienda.

Asimismo, brindaron seguridad externa, División Comando de Patrullas y CPB Cuerpo de Prevención Barrial.

